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ديني

أمين الفتوى يوضح.. هل ثواب الصدقة الجارية يمتد حتى بعد تلفها

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:43 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن استمرارية إخراج الصدقة كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة، ليس معناه أنها صدقة جارية بهذا الشكل، فالصدقة الجارية هي أن تضع المال في شيء دائم وثمرته متجددة.

وأضاف خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن شراء الأدوية مثلا لمرضى؛ يعتبر صدقة مستهلكة وليست جارية؛ لأنها تنتهي، أما اذا كان الشيء باقيا وينتج او يثمر أو يستفيد منه الناس؛ فهذه صدقة جارية.

وتابع: "الله -عز وجل- يُربي صدقة عبده التي تقرب بها إليه عنده، ويضاعف ثوابها؛ حتى تكون كالجبل، إلى أن يرث الأرض ومن عليها".

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