أمين الفتوى يوضح.. هل ثواب الصدقة الجارية يمتد حتى بعد تلفها

قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن استمرارية إخراج الصدقة كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة، ليس معناه أنها صدقة جارية بهذا الشكل، فالصدقة الجارية هي أن تضع المال في شيء دائم وثمرته متجددة.





وأضاف خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن شراء الأدوية مثلا لمرضى؛ يعتبر صدقة مستهلكة وليست جارية؛ لأنها تنتهي، أما اذا كان الشيء باقيا وينتج او يثمر أو يستفيد منه الناس؛ فهذه صدقة جارية.



