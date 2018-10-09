بعد إعلان إغلاقه.. تعرف على تاريخ جوجل بلس ومميزاته

أعلنت شركة محرك البحث "جوجل" إغلاق جوجل بلس بعد فشلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الماضية، علاوة على حدوث اختراق هائل في حسابات مستخدميه.



وفي هذا السياق يستعرض "صدى البلد" تاريخ موقع التواصل جوجل بلس بعد إعلان إغلاقه.



يعتبر جوجل بلس شبكة اجتماعية تم إنشاؤها بواسطة شركة جوجل، وتم إطلاقها رسميًا يوم 28 يونيو، 2011 ولكن لم يكن التسجيل مسموحا به إلا بواسطة الدعوات فقط بسبب وجود الخدمة في الطور التجريبي.



ولكن في يوم 20 سبتمبر، 2011 فُتح جوجل بلس لأي شخص من سن 18 فما فوق للتسجيل بدون الحاجة لأي دعوة من أي شخص آخر.



نشأ جوجل بلس من خلال طرح خدمات جديدة مثل: الدوائر Circles، مكالمات الفيديو Hangouts، الاهتمامات Sparks والمحادثات الجماعية Huddles والمنتديات والصفحات وغيرها الكثير مع دمج بعض خدمات جوجل القديمة مثل : صدى جوجل Google Buzz الملف الشخصي Google profile وجوجل بلس وان (التي تم إطلاقها في مايو 2011) واعتزمت جوجل تطوير شبكتها الاجتماعية الجديدة لكي تكون منافسا شرسا ضد الفيس بوك أكبر شبكة اجتماعية في العالم حيث سبق لها تقديم بعض الخدمات ولكنها لم تستمر مثل جوجل ويف وصدي جوجل واي جوجل.



وتتمثل مميزات جوجل بلس في الآتي:



الدوائر Circles

تتيح للمستخدمين القيام بعملية تقسيم الأصدقاء والأقارب في حلقات وفقا لتصنيفاتهم، فعلى سبيل المثال، يمكن وضع الأشخاص الذي تنوي مقابلتهم في حلقة معا، بينما يتم وضع الأقارب والأهل في حلقة خاصة بهم وهكذا. بعد ذلك، يمكن للمستخدم أن يقوم بتحديد المعلومات التي يمكن أن تراها كل مجموعة.



مكالمات الفيديو Hangouts

تضمن للمستخدم التعرف على الأشخاص الموجودين على شبكة الإنترنت وهي تشبه إلى حد ما خدمة المحادثة المرئية. فبمجرد الانضمام إلى أحد حلقات Hangouts ستتمكن من الدخول في محادثة مرئية مع كل الموجودين. من ناحية أخرى، فالخدمة مزودة بخاصية Instant Upload التي تقوم تلقائيا برفع كل الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على الهاتف الشخصي للمستخدم إلى ملفه الشخصي في الخدمة، بحيث يمكنه تحديد الأشخاص الذي يمكنهم تبادل ورؤية هذا المحتوى.



الاهتمامات Sparks\

تتيح خاصية Sparks للمستخدم كتابة و إدخال اهتماماته لكي يتم تزويده بكافة الموضوعات ذات الصلة بما في ذلك الأخبار و مقاطع الفيديو وغيرها من أنواع المحتوى، هي شبيهة بخدمة RSS.

