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منوعات

معاقبة مغنيين فرنسيين بسبب مشاجرة في مطار بباريس

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:22 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
رويترز
قضت محكمة اليوم الثلاثاء بتغريم مغنيي الراب الفرنسيين بوبا وكاريس 50 ألف يورو (57000 دولار) لكل منهما بعد أن تشاجرا في مطار أورلي بباريس مما عطل الرحلات وألحق أضرارا بإحدى صالات المغادرة.

وحكم القاضي على الرجلين أيضا بالسجن مع إيقاف التنفيذ مما يعني أنهما لن يتم سجنهما بعد أن أمضيا ثلاثة أسابيع في الحجز.

وكان بوبا وكاريس ومرافقوهما تبادلوا اللكمات والركلات في المطار في الأول من أغسطس.

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