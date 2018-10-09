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توك شو

التعليم العالي: الأنشطة الطلابية بالجامعات أصابها العطب.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:21 م
الدكتور طايع عبد
الدكتور طايع عبد اللطيف
توك شو
قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار التعليم العالي، إن هناك فجوة ما بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي رعاية الشباب، الأمر الذي جعل مجال الأنشطة الطلابية يصيبه العطب.

وتابع "عبد اللطيف" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعيد بناء مجال الأنشطة الطلابية مرة أخرى، عن طريق استراتيجية جديدة تبدأ من المدارس وليس الجامعات فقط، عن طريق التواصل بين طلاب المرحلتين ليمارس الطالب المدرسي نشاطه منذ الصغر.

وأشار "عبد اللطيف" إلى أن هناك بروتوكولا تم توقيعها بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، خاص بالتعاون في هذا المجال.

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