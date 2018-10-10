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الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة تواصل أعمالها بنجاح وتوجه ضربات متلاحقة لمافيا الأراضى .. إزالة تعديات على 32 ألف فدان ومليون و300 ألف متر بالمحافظات

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة تتواصل
محمد عبد المنعم
  • لجنة أراضى الدولة :
  • حصيلة المساحات التى تمت إزالتها خلال الموجة الحادية عشرة وحتى الآن بلغت مليونًا و316 ألف متر تعديات بناء
  • الحسم فى مواجهة التعديات وعدم التهاون مع أى حالات

واصلت قوات إنفاذ القانون فى المحافظات، أعمالها لتنفيذ الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات والتى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، وذلك في ضربة قوية لمافيا التعدى على أراضى الدولة. 

ورصدت غرفة العمليات قيام قوات إنفاذ القانون، بتحقيق معدلات كبيرة فى إزالة التعديات بمختلف المحافظات، حيث تمكنت من إزالة التعديات على 22 ألف فدان أراضٍ زراعية كان أبرزها إزالة التعديات على 14 ألفًا و800 فدان بمحافظة بنى سويف وكذلك إزالة التعديات على 7321 فدانًا بالمنيا.

وفى تعديات البناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة التعديات على نحو 300 ألف متر مربع أراضى بناء كانت المساحة الأكبر منها فى محافظة بنى سويف أيضًا حيث تمت إزالة التعديات نحو 78 ألف متر مربع، ثم المنيا بمساحة 21 ألف متر مربع، والغربية بمساحة عشرة آلاف متر مربع.

وكشف تقرير غرفة العمليات الذى تلقاه اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية لجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة أن حصيلة المساحات التى تمت إزالتها خلال الموجة الحادية عشرة وحتى الآن بلغت مليونًا و316 ألف متر تعديات بناء، و32 ألف فدان تعديات أراضٍ زراعية.

وأشار التقرير إلى أن التنسيق الذى تشرف عليه اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل بين كل الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الدفاع والداخلية والتنمية المحلية كان سببًا فى تحقيق المعدلات المطلوبة فى الموجة الحادية عشرة حتى الآن، مؤكدًا أن قوات إنفاذ القانون ستواصل عملها طوال الأيام القادمة لإزالة كل حالات التعدى المستهدفة.

وأوضح تقرير غرفة العمليات أن معدلات الإزالة ارتفع فى محافظتى بنى سويف والمنيا جاء نتيجة التنسيق والمتابعة المستمرة والتى تقوم بها وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لرفع معدلات الأداء فى المحافظات تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، والتى تشدد على الحسم فى مواجهة التعديات وعدم التهاون مع أى حالات وخاصة التعديات الصارخة.

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