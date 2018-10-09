محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات وإعادة الانضباط.. فيديو

قام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بجولة مفاجئة بشارع علم الروم ومنطقة الطبية والشارع الجديد بمدينة مرسى مطروح، حيث قام المحافظ بإزالة إشغالات المحلات على الأرصفة موجها لرئيس مدينة مرسى مطروح بتطبيق سلطة القانون وعمل محاضر وغرامات على المخالفين.



كما قرر المحافظ غلق 10 محلات تجارية مخالفة، والتى تم إنذارها وتوقيع محاضر سابقة للتعدى على الطريق، كذلك إزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين بالشوارع.



كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة فورية للمرور على المحلات للإطمئنان على السلامة الصحية للمنتجات المعروضة خاصة اللحوم.



ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة أغطية شبكة المياه والصرف بالشارع الجديد بمنطقة الطبية، وإزالة جميع التعديات على حرم الشارع بإقامة التندات أو الأسوار دون وجه حق، مع سرعة إعادة الشيء لأصله وتمهيد الشارع الجديد، كما قام محافظ مطروح بسحب رخصتين لسيارتين لإشغال الطريق والوقوف في أماكن غير مخصصة للانتظار ما يعطل حركة المرور.



وفى استجابة فورية لاستغاثة أحد المواطنين توجه المحافظ إلى مكان تجمع قمامة بمنطقة الطبية، ووجه بإزالتها فورًا مع متابعة مجلس المدينة لوضع صناديق قمامة مع مراجعة الإنارة وتمهيد الشوارع بالمنطقة.