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باحث يوضح هدف المشاورات بين روسيا والصين وكوريا الشمالية.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:46 م
الدكتور بشير عبد
الدكتور بشير عبد الفتاح
توك شو
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المشاورات الثلاثية بين روسيا والصين وكوريا الشمالية الحالية الهدف منها استثمار الاختراق، الذي جرى في الأزمة الكورية من خلال القمة التي عقدت في سنغافورة في يونيو الماضي ما بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع "عبد الفتاح" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أن تلك القمة كانت بمثابة اختراق تاريخي في الأزمة الكورية الشمالية منذ عام 1953.

وأشار "عبد الفتاح " إلى أن المجتمع الدولي بأكمله يريد أن يتم بناء مزيد من الجهود والخطوات على هذا الإختراق حتى يمكن الوصول إلى تسوية للأزمة الكورية، وإخلاء منطقة شبه الجزيرة الكورية من أسلحة الدمار الشامل بكافة أشكالها.

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