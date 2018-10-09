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أتوبيس مبادرة فكرتك شركتك يزور جامعة المنصورة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:47 م
صدى البلد
همت الحسينى
استقبلت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء "مبادرة فكرتك شركتك" برعاية الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إيهاب الشربيني مدير عام المشروعات البيئية بجامعة المنصورة.

وتقام المبادرة برعاية الدكتور سحر نصر وزير الاستثمار، هي عبارة عن برنامج يهدف للاستثمار في أفكار مشروعات مبتكرة، ومساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على المنافسة محليا وعالميا، ويهدف البرنامج إلى اختيار مجموعة من الأفكار المتميزة، وتمويلها بمبالغ تتراوح بين 100 و500 ألف جنيه، من شركة مصر لرواد الأعمال، التي أسستها وزارة الاستثمار مؤخرا، وذلك مقابل حصة في الشركة الجديدة تتراوح بين 4 و8%.

وسوف تستفيد الفرق الفائزة بالتمويل في برنامج شركتك، لتسريع الأعمال، بفترة تدريب مدتها 4 شهور، يتم العمل خلالها مع فرق العمل المشاركة في البرنامج لإكسابهم المهارات اللازمة لهم خلال دورة حياة المشروع بداية من الفكرة وحتى التوسع والنمو والتخارج.

كما أنه إلى جانب المساهمة المالية فإن الفرق الفائزة سوف تستفيد أيضا من الدعم القانوني والتجاري والفني والإداري والإعلامي من قبل شبكة كبيرة من المختصين في الشركة القائمة على المبادرة.

وقد استقبلت المبادرة 61 فكرة مبتكرة من طلاب جامعة المنصورة وشباب ورواد الأعمال بمحافظة الدقهلية، والتي قد سبق لهم تسجيلها على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

والجدير بالذكر أن بإمكان طلاب الجامعة الذين لديهم أفكار لمشروعات يمكن للمبادرة تبينها التسجيل عبر الموقع الإلكتروني sherketak.com.
أتوبيس مبادرة فكرتك شركتك يزور جامعة المنصورة
أتوبيس مبادرة فكرتك شركتك يزور جامعة المنصورة
أتوبيس مبادرة فكرتك شركتك يزور جامعة المنصورة

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