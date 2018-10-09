موسى مصطفى: تحالف مصر الأمة يهدف إلى تقديم نموذج وطني للمشاركة الشعبية الفعالة

أكد المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب الغد، ان تحالف "مصر الأمه" الذي وعد بتدشينه في القريب العاجل، يهدف إلى توسيع المشاركة الوطنية وتقديم نموذج وطني للمشاركة الوطنية المنظمة والفعالة، والتي تتجاوز الشكوى والأنين إلى تقديم الحلول وطرح الأفكار المدروسة والرؤى العلمية والتي تسعى إلى المساهمة في تحسين حياة المواطنين.



وأضاف موسى في بيان صحفى له، نحاول أن ننظم الصفوف ونجمع كل المهتمين والشباب ومن لديهم رغبة في المشاركة ورؤية وإرادة وعطاء وطني وكل المهتمين والداعمين للدولة الوطنية المصرية والحريصين على بقائها وتعافيها ، والساعين لنجاح تلك المرحلة الانتقالية لثورة ٣٠ يونيه، ونهدف للوقوف مع الوطن والدولة ومع الرجل والقائد الذي نزل على الإرادة الشعبية، وتحمل عبء ومخاطر تحمل المسؤولية الوطنية في وقت عصيب وفي توقيت غاية في الخطورة وفي ظروف حاكت المستحيل.



وأشار المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد إلى أن عضوية تحالف "مصر الأمة"، مفتوحة لكل الراغبين، مؤكدا على ترحيبه بكل المخلصين والساعين للمشاركة، والعطاء الوطني بتجرد وبروح الفريق الواحد.