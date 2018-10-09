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مرأة

3 طرق طبيعية للقضاء على آلام القدمين

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:37 م
3 طرق طبيعية للقضاء
3 طرق طبيعية للقضاء على آلام القدمين
علا أحمد
يعتبر التخلص من مشكلة آلام القدمين من أكثر الأمور التى تسبب إرهاقا شديدا للكثيرين .. نستعرض في السطور التالية طرقا طبيعية للقضاء على مشكلة آلام القدمين نهائيا.

قال موقع "بولد سكاى" الهندى، إن هناك مجموعة من الطرق الطبيعية التى تقلل من آلام القدمين ومنها خلط قليل القرفة المضاف إليها العسل الأبيض ووضعها على القدمين لمدة ساعة على الأقل مع مراعاة تدليك القدمين جيدا، كما يمكن استخدام طريقة أخري تتمثل في وضع قليل من الكمون المضاف إليه العسل الأسود ودهن القدمين بواسطة الخليط وتركه لمدة نصف ساعة.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن دهن القدمين بواسطة البقدونس المضاف إليه الحليب يساعد فى ترطيب القدمين وسحب الالتهابات من القدم وهو ما يساعد فى تخفيف الآلام بصورة كبيرة.

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