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تعليم

محافظ مطروح يفاجئ مدرسة مكارم الأخلاق للاطمئنان على سير العملية التعليمية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:49 م
صدى البلد
أيمن محمود
قام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بجولة مفاجئة لمدرسة مكارم الأخلاق الابتدائية بمدينة مرسى مطروح للاطمئنان علي انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة ومدى انضباط الطلاب والمدرسين.

حيث اطلع المحافظ من إحدى الطالبات على ما تم دراسته اليوم بكراسات الطالبة ومدى تطابقه مع جدول الحصص اليومي للفصل، وقام المحافظ بالتأكد من توزيع الوجبة المدرسية، والإطمئنان على تاريخ الصلاحية ومدى جودتها وإقبال الطلاب عليها.

كما تفقد المحافظ عددا من الفصول والاطلاع على دفتر تحضير المدرس للمادة، كما وجه الغرابلى بحصر جميع الكتب الدراسية التى لم يتسلمها الطلاب على مستوى المدرسة، وتثبيت المقاعد الموجودة بفناء المدرسة حفاظًا على سلامة الطلاب.
محافظ مطروح يفاجئ مدرسة مكارم الأخلاق للاطمئنان على سير العملية التعليمية
محافظ مطروح يفاجئ مدرسة مكارم الأخلاق للاطمئنان على سير العملية التعليمية
محافظ مطروح يفاجئ مدرسة مكارم الأخلاق للاطمئنان على سير العملية التعليمية

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