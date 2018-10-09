ترامب يكشف آخر تطورات لقائه الجديد بزعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعه القادم مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيتم وإن المسؤولين يعملون على ترتيبه.



وقال ترامب إن وزير الخارجية مايك بومبيو عقد اجتماعا جيدا مع كيم وإنه يجري بحث ثلاثة أو أربعة مواقع للقمة القادمة بين زعيمي البلدين.



جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب في أعقاب استقالة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي من منصبها.