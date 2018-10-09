المصرية للفرنشايز: الدولة تعطي اهتماما كبيرا للتجارة الخارجية

قال إلهامي الكرداني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز، إن الدولة تعطي وفي الوقت الحالي، اهتماما كبيرا لحركة التجارة الخارجية والداخلية.



وأضاف الكرداني، خلال كلمته بمؤتمر عقد للإعلان عن تفاصيل للفرنشايز، اليوم الثلاثاء، أن الفرانشايز ستصبح كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل في حصر الأراضي الصناعية خلال الأيام القليلة، بالأيام الماضية وذلك لوضع خطة خاصة بالاستثمار للفرنشايز.



وكان بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز والمقام في مصر في الفترة من 17-19 نوفمبر القادم، بالإضافة إلي إلقاء الضوء علي خطة العمل الخاصة بالمعرض الدولي السادس عشر للفرنشايز والذي سيقام بنفس الفترة.



ويقام المؤتمر بحضور المهندس طارق توفيق رئيس الجمعية المصرية للفرنشايز، والدكتور حاتم ذكي الأمين العام للمجلس العالمي للفرنشايز.