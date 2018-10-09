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محافظات

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:47 م
اللواء مجدى الغرابلى
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
أيمن محمود
قام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، صباح اليوم بالمرور على مقار الفرق المتنقلة للمسح الطبي الشامل على فيروس سى والأمراض غير السارية (الضغط – السكر –السمنة )بمدينة مرسى مطروح تنفيذًا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه المحافظ بزيادة عدد السيارات والفرق المتنقلة بالمحافظة لتغطي كافة المناطق بالمحافظة تيسيرًا على المواطن لإجراء التحاليل بسهولة ويسر ..مؤكدًا على ضرورة الالتزام بزى موحد للحملة لسهولة تعرف المواطنين على أفراد الحملة ، وخاصة بكافة الفرق والسيارات الطبية المتنقلة بجميع مدن ومراكز المحافظة .

وأضاف أن الحملة تساهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم الكشف المبكر عن الأمراض، وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة ، والتأكيد على المشاركة الفعالة والجادة ونشر التوعية اللازمة والإعلان عن مواعيد العمل على فترتين من " 9 " صباحًا حتى " 3 " بعد الظهر و من " 5 " حتى " 9 ".
محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور
محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور
محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور
محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

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