استمرار البحث عن جثة غريق مركب العياط.. التحريات تكشف تفاصيل الحادث

تواصل قوات الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية بالجيزة البحث عن جثة شاب غرق بنهر النيل بالعياط عقب اصطدام مركبه بصندل بحري ولم يتم العثور عليها حتي الآن.



وأفادت مصادر أمنية أن قوات الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية تواصل البحث عن الغريق بعد تحطم المركب وسقوطه بالمياه وإنقاذ مرافقيه.



تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بغرق مركب بنيل العياط وغرق أحد مستقليه، انتقل علي الفور قوات قسم العياط بقيادة الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا لإجراء الفحص وبيان ملابسات الحادث حيث تبين مصرع شخص غرقا وإنقاذ 3 أطفال.



أجرى العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة التحريات التي أفادت أنه أثناء مرور صندل من بحري إلي قبلي فوجئ قائده بقارب صيد متجه من غرب إلى شرق واصطدم به من الجانب الأيمن ما أدي لتحطم المركب الصغير، وأفادت تحريات التي أجريت بقيادة العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن الصندل كان يقوده ربيع. م 56 سنة من سمالوط المنيا ويرافقه أحمد . ا.ح 36 سنة ومحمد. ا 32 سنة.



وتبين أن مستقلي المركب هم شريف. ر 26 سنة غرق ولم يتم انتشاله وأصيب أشقائه عيسي 12 سنة مصاب بنزيف داخلي بالبطن وهند 8 سنوات سحجات وكدمات بالقدم اليمني ونورا 15 سنة سحجات وكدمات بالذراع الأيسر.



وقال والد المتوفي والمصابين إن نجله الأكبر يعاني من اضطرابات نفسية ونوع من مرض الصرع علاوة علي أنه من الصم والبكم وأنهم مقيمون جزيرة أبو سلام بالصف وتوجه أبنائه الأربعة لشراء احتياجات المنزل من قرية بهبيت والعودة إلى جزيرتهم فوقع الحادث نتيجة عدم انتباه نجله للصندل وحاول الأطفال برفقته تنبيهه إلا أنه لم يستمع لهم.



انتقلت قوات قسم العياط برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس المباحث بعد إخطار شرطة المسطحات المائية وتجري قوات الإنقاذ النهري منذ مساء أمس الأول عمليات البحث عن الجثة لانتشالها والمستمرة حتي الآن.

