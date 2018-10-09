رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة هندية لبحث زيادة استثماراتها بمصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، يوسف على، رئيس مجموعة اللولو الاستثمارية الهندية والوفد المرافق له لبحث فرص زيادة الاستثمارات بمصر، وحضر اللقاء الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.



وقد استهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن سعادته لاهتمام شركة اللولو بزيادة استثماراتها في السوق المصري، مؤكدًا على الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة والفرص الواعدة التي تتمتع بها مصـر.



وأضاف مدبولي أن الحكومة تولى هدف تشجيع الاستثمارات أهمية بالغة، وأنها على استعداد دائم لتذليل أية عقبات قد تواجه هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى إعداد الحكومة لخرائط استثمارية مفصلة حول المواقع الاستثمارية المختلفة في مصر.



وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لقيام مجموعة اللولو بالبدء الفوري في ضخ استثماراتها الجديدة في مصر، حتى يتسنى بدء العمل الفعلي لتلك التوسعات خلال أقل من عام من الآن بعد أن يتم الانتهاء من الإنشاءات والمباني اللازمة.



صرح بذلك المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، مضيفًا أن رئيس مجموعة اللولو أعرب خلال الاجتماع عن تقديره لما لمسه في حديث رئيس الوزراء من حرص واهتمام بتشجيع الاستثمارات الوافدة وتذليل العقبات، وأن ذلك سوف يشجع المجموعة على المضي قدمًا في تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار على مدار العامين القادمين في مشروعات إنشاء أربعة مراكز تسوق (هايبر ماركت) في مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، هذا بالإضافة إلى إنشاء مركزين لوجستيين يتم من خلالهما إعداد وتخزين المنتجات الغذائية التي ستقوم المجموعة بتصديرها إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق في أوروبا. كما طلب رئيس مجموعة اللولو مساعدة الحكومة في تحديد أفضل الأماكن التي يمكن من خلالها إنشاء مركز لإعداد وتصدير الأسماك إلى الخارج، وذلك في ضوء ما تتمتع به الأسماك المصرية من جودة عالية وقبولًا في الأسواق التصديرية المختلفة.



من جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء بالخطط الاستثمارية التي تعتزم مجموعة اللولو تنفيذها في مصر، معربًا عن استعداد الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان للدخول في شراكة مع المجموعة وفقًا لأي من نماذج الشراكة التي ترتئيها المجموعة بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين في حالة إذا لم تجد المجموعة المطور العقاري المناسب.



وحول المناطق المقترحة لإقامة مركز إعداد وتصدير الأسماك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يمكن إقامة هذا المركز في منطقة شرق بورسعيد حيث تتواجد أكبر المزارع السمكية كما أن المنطقة تتميز بقربها من ميناء شرق بورسعيد وكذا قربها من بحيرة البردويل.



كما أشار رئيس الوزراء أيضًا إلى السوق الذي أقامته وزارة الإسكان في مدينة سوهاج الجديدة على مساحة 32 فدانًا قابلة للتوسع لمساحة 20 فدانًا أخرى ويحتوي السوق على منافذ متعددة للبيع وثلاجات عملاقة، حيث يمكن لمجموعة اللولو تفقد الموقع والاستفادة منه لإقامة أحد مراكزها اللوجستية التي تستهدف تصدير المنتجات الغذائية والزراعية المختلفة.



وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام وفد من مجموعة اللولو بتفقد المواقع المختلفة لإقامة المراكز اللوجستية المقترحة ومركز إعداد وتصدير الأسماك في كلًا من سوهاج والإسكندرية ومنطقة العين السخنة بالإضافة إلى منطقة شرق بورسعيد، وذلك حتى يتسنى البدء في تنفيذ المشروعات المقترحة في أقرب وقت ممكن.