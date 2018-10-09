سطو مسلح على سيارة صيدليات شهيرة وسرقة مليون و800 ألف جنيه بالهرم

هاجم ملثمون يحملون اسلحة آلية سيارة تابعة لمجموعة صيدليات شهيرة وتوزيع أدوية واستولوا منها علي مبلغ مليون و800 الف جنيه بمنطقة كعبيش بالهرم.



تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة اخطارا بوقوع حادث سطو مسلح بمنطقة الهرم، وانتقلت علي الفور قوة امنية من مباحث القسم لفحص البلاغ وبيان ملابسات الحادث.



أفاد التحري والفحص الاولي انه اثناء خروج سيارة سوزوكي من مخزن خاص بمجموعة صيدليات شهيرة بمنطقة كعبيش فوجئ قائد السيارة بدراجتين ناريتين "توك توك" يخرج منهما 4 ملثمين يحمل احدهم سلاحا آليا واعترضوا طريق السيارة وهشموا زجاجها بعد تهديد قائدها بالسلاح.



واستولوا على الاموال من داخلها وفروا هاربين، ويجري الان فريق من مباحث الجيزة بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث والعميد اسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة معاينة لمسرح الجريمة، وتولي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والرواد مصطفي لاشين وهاني عجلان معاونا مباحث الهرم مناقشة شهود العيان وقائد السيارة لتحديد هوية الجناة.