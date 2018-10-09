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اقتصاد

الفرنشايز يجتمع بوزيري الصناعة الاستثمار على هامش مؤتمره السنوي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:00 م
صدى البلد
نهله الشربينى
قال حاتم زكي، الأمين العام للمجلس العالمي للفرنشايز، إن مؤتمر المجلس العالمي الفرانشايز، هذا العام سيتضمن جلسة تضم عددا من الوزراء على رأسهم عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بهدف مناقشة علاقة المسؤولية المجتمعية بالفرنشايز.

وأضاف "زكي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل للفرنشايز، اليوم الثلاثاء، أن هناك جلسة أخرى اثر الفرانشايز الاجتماعي على التمكين الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة.

وكان قد بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز والمقام في مصر في الفترة من 17-19 نوفمبر القادم، بالإضافة إلي إلقاء الضوء علي خطة العمل الخاصة بالمعرض الدولي السادس عشر للفرانشايز والذي سيقام بنفس الفترة.

ويقام المؤتمر بحضور المهندس طارق توفيق رئيس الجمعية المصرية للفرنشايز، والدكتور حاتم زكي الأمين العام للمجلس العالمي للفرنشايز.

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