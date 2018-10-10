وزير الكهرباء: 515 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشاريع الطاقة بدون النووي

قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إن الاستثمارات في قطاع الكهرباء تصل تكلفتها لـ 515 مليار جنيه.





وأوضح "شاكر" فى تصريح لـ "صدى البلد" أن هذا المبلغ الصخم تكلفة المشروعات الاستثمارية دون المشروع النووى، وتتضمن تلك المشروعات المحطات الثلاثة العملاقة التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية ١٤٤٠٠ ميجا وات أي حوالي ٥٠٪ ؜طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية.



