ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الكهرباء: 515 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشاريع الطاقة بدون النووي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:31 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء
وفاء نور الدين
قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إن الاستثمارات في قطاع الكهرباء تصل تكلفتها لـ 515 مليار جنيه.

وأوضح "شاكر" فى تصريح لـ "صدى البلد" أن هذا المبلغ الصخم تكلفة المشروعات الاستثمارية دون المشروع النووى، وتتضمن تلك المشروعات المحطات الثلاثة العملاقة التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية ١٤٤٠٠ ميجا وات أي حوالي ٥٠٪ ؜طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية.

بالإضافة إلي محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح وكذلك المحطات الشمسية ومحطة الفحم بمنطقة الحمراوين.

ترشيحاتنا

شبرا الخيمة تغرق فى المياه بسبب انفجار أحد الخطوط..صور

وزير الكهرباء: 515 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشاريع الطاقة بدون النووي

أحمد مهران يكشف تفاصيل الفندق والممشى الساحلي بمدينة الجلالة

العثور على جثة طالب سعودي بمدينة ميامي الأمريكية

اليوم.. الرئيس السيسى يشارك في القمة المصرية اليونانية القبرصية بكريت

ارتفاع عدد مصابي انهيار عقار في البحرين إلى 32 وحالتهم حرجة

خطوة جديدة لتوطيد العلاقات مع قبرص.. السيسي يلتقى نيكوس أناستاسيادس اليوم.. ونواب: العلاقات بين البلدين أكثر ترابطًا.. وعوائد اقتصادية منتظرة من اللقاء

غدا.. تضامن البرلمان تبدأ اجتماعها الأول في الانعقاد الرابع

مشروب طبيعي من مطبخك يمنح الطاقة اللازمة للطفل ويقوي مناعته

حارس الإنتاج الحربي: الأهلي تعرض لظلم تحكيمي أمامنا.. فيديو

فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادا لمغادرة السيسي إلى اليونان

شاهد.. أول صورة لـ محمد صلاح فور وصوله إلى القاهرة للانضمام للمنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

فيديو

زياد عقل: هشام عشماوي استغل الضعف الأمني بعد الربيع العربي
حارس الإنتاج: انتقالي للزمالك اقترب من الحسم.. فيديو
أحمد مهران يكشف تفاصيل الفندق والممشى الساحلي بمدينة الجلالة
عبد النبي: معالجات المياه في مدينة الجلالة تخرجها بمواصفات مثل المعدنية
رامي بدر يكشف مفاجآت عن مشروع مارينا اليخوت بمدينة الجلالة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟