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يحيى الشاذلي: مليون ونصف تم فحصهم خلال 8 أيام.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:50 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور يحى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه تم فحص مليون ونصف مواطن خلال 8 أيام من حملة "100 مليون صحة".

تابع "الشاذلي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " كلام البنات" المُذاع عبر فضائية "DMC" اليوم، أن معدل الفحص يوميًا يتخطى 250 ألف شخص، من أصل 300 ألف مستهدفين.

وأشار "الشاذلي" إلى أن الحملة تبدأ في المدارس بداية من الفصل الدراسي الثاني، للطلاب فوق 12 سنة.

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