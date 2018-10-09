رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد السفارة الليبية لبحث أحوال الطلاب الليبيين

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وفد السفارة الليبية لبحث أوضاع الطلاب الليبيين الدارسين بجامعة المنصورة.



فيما يضم الوفد الدكتورة زينب هارون، ادريس أحمد الجازوى مساعدا الملحق الثقافى بالسفارة الليبية بالقاهرة وتضمن اللقاء مناقشة الأحوال الدراسية والإدارية لجميع الطلاب الليبيين كما تم بحث التعاون بين الجامعة والملحقية الثقافية لزيادة الطلاب للدراسة بالجامعة.



يذكر أن اللقاء جاء بحضور الدكتور وفاء البهائى وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف على إدارة الوافدين، أسامة موسى أمين عام الجامعة، سحر العراقى مدير إدارة الوافدين بجامعة المنصورة.