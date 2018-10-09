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أخبار العالم

5 معالم سياحية بإمارة دبي دخلت موسوعة جينيس

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:52 م
صدى البلد
شيرين عادل
سجلت موسوعة "جينس" للأرقام القياسية خمسة معالم بارزة في إمارة دبي قد لا يخلو أي برنامج سياحي لزيارة الإمارات من التوقف عندها.

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات عبر " تويتر" ، تفاصيل الأمر حيث كانت البداية مع برج خليفة كأطول هيكل أو جسم من صنع الإنسان بارتفاع 828 مترًا ، ويستحوذ المعلم على مجموعة من الأرقام القياسية فهو أكبر برج في عدد الطوابق على مستوى العالم بـ 163 طابقًا وأعلى برج مسكون في العالم وتبدأ المساحات السكنية من الطابق 77 إلى الطابق 108 إلى جانب أعلى مطعم في العالم في الطابق 122 وأعلى مشرفة مراقبة على مستوى العالم من ارتفاع 556 مترًا.

وتمتلك دبي أطول فندق في العالم وهو فندق " جيفورا" الذي يبلغ طوله 356 مترًا و يتألف من 75 طابقًا تضم 28 غرفة، فضلًا عن 5 مطاعم.

ويتخذ الفندق موقعًا مهمًا في قلب مدينة دبي على شارع الشيخ زايد وعلى بعد كيلو متر واحد من برج خليفة و"دبي مول" ويقع بين محطتين لمترو دبي.

وتحتضن دبي أكبر منتجع داخلي للتزلج على مستوى العالم وهو " سكي دبي" الذي تبلغ مساحته 22,500 متر مربع.. ويتألف من خمسة مسارات تتباين صعوبة وطولًا وانحدارًا، ويبلغ أطول هذه المسارات 400 متر بانحدار يزيد على 60 مترًا.

وتضم دبي مترو "الخط الأحمر" الذي يعتبر أطول مترو بدون سائق في العالم والذي ينقل سكان المدينة في خط يصل طوله إلى 52.1 كلم.

ويعمل المترو وفقًا لنظام إلكتروني متكامل الأمر الذي يتيح المجال لتعزيز التحكم وضبط مواعيد الرحلات بشكل دقيق، كما تم تصميم محطاته وفقًا لأسلوب معماري مبتكر ومتميز، وقد زودت بأحدث تقنيات السلامة والأمان.

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