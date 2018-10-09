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رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية يلتقي وفدا من مؤسسة مصر الخير

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:55 م
رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية يلتقي بوفد من مؤسسة مصر الخير
همت الحسينى
عقد المهندس عزت إبراهيم الصياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف لصحى بالدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماع مع وفد من مؤسسة مصر الخير، ومركز تطوير المشروعات والأبحاث العلمية، وعدد من قيادات الشركة.

جاء ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على التعاون مع مختلف الجهات، خاصة المجتمع المدني من أجل تقديم مزيد من الخدمات التي تفيد المواطنين.

فيما تم مناقشة مدى إمكانية تنفيذ مشروع الاستفادة الفاعلة لمعالجة وإعادة استخدام المياه لانتاج غذاء وإيجاد فرص عمل لائقة للشباب، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الصحي بنوعيها (الرمادية، والسوداء) في زراعة المحاصيل، والاستزراع السمكي بقرية أبو لبن التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث تضمن الاجتماع استعراض تصورالمشروع ومتطلبات تنفيذه، وسبل التعاون مع الشركة.
رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية يلتقي وفدا من مؤسسة مصر الخير
رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية يلتقي وفدا من مؤسسة مصر الخير
رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية يلتقي وفدا من مؤسسة مصر الخير
رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية يلتقي وفدا من مؤسسة مصر الخير
رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية يلتقي وفدا من مؤسسة مصر الخير

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