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أخبار العالم

رئيس الصين يأمل في نجاح العراق في التسوية السياسية والبناء الاقتصادي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:54 م
شي جين بينج
شي جين بينج
أ ش أ
قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إنه يأمل أن يتمكن العراق في ظل قيادة الرئيس "برهم صالح" من إحراز تقدم على طريق التسوية السياسية وإعادة البناء الاقتصادي، ومواصلة التقدم على مسار التنمية الملائم لظروفه الوطنية.

وأعرب شي جين بينج، في رسالة تهنئة أرسلها، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس العراقي؛ بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، عن سعادته لتعميق الصين والعراق الثقة السياسية المتبادلة على مدار السنوات الماضية، وتطوير تعاونهما العملي بشكل سريع، وإقامة تبادلات أوثق بين الشعبين.

وأشار إلى أنه يولي أهمية كبيرة للعلاقات الصينية العراقية، مبديا استعداده للعمل مع الرئيس العراقي، واستغلال فرصة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، لتعزيز وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يعود بالنفع على الدولتين والشعبين.

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