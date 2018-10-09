العبيدي: نطالب دول الخليج بالسماح بسفر حاملي الأجسام المضادة

قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إنه لا يوجد مبررا معقولا لاستمرار منع دول الخليج سفر المصريين الذين تظهر التحاليل أنهم حاملين للأجسام المضادة لفيروس C، خاصة أن هؤلاء المرضى تم شفاؤهم من الفيروس، ولا يمثلون مصدر عدوى للآخرين، وأن هذه الأجسام المضادة لا تعنى أنهم مرضى بل تعنى أنهم كانوا مرضى وتم شفاؤهم، بدليل ظهور هذه الأجسام المضادة.



وطالب العبيدي وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكذلك وزارة الخارجية المصرية العمل على إنهاء هذه المشكلة وذلك بالتواصل مع الجهات المعنية لدول الخليج العربي.



وقال إن العلاقة بين الدول العربية بعضها البعض علاقة تكاملية؛ وأن مصر تلعب دورا حيويا هاما على كافة الأصعدة في المنطقة العربية، مؤكدا أن الأيدي العاملة المصرية كان لها إسهامات هائلة في النهضة التي شهدتها الدول العربية وخاصة الخليجية منها، وأن العقول المصرية والعمالة المصرية الماهرة كانت إحدى الركائز التي اعتمدت عليها الدول الخليجية في بناء مجتمعات حديثة.



وأضاف العبيدي أن مصر تقبلت بصدر رحب الشروط التي تضعها الدول العربية في استقدام العمالة؛ ولم تر بأسا في أن تعمل الشقيقات الخليجيات على ضمان سلامة مجتمعاتها، وقام المصريون الراغبون في العمل في دول الخليج بإجراء الفحوصات اللازمة لكي يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل في الدول الشقيقة.