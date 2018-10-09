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فن

مفيدة شيحة: منى عبد الغنى شخصية مسالمة ولم نختلف معًا على الإطلاق.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
أحمد البهى
حلت الإعلامية مفيدة شيحة ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوة تم تكريمها فيها عن برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذى تشارك فى تقديمه منذ 7 سنوات على قناه cbc، وسط نجاح مستمر حتى الآن.

ووصفت مفيدة شيحة خلال الندوة زميلتها الفنانة منى عبد الغنى، والتى تشاركها فى تقديم البرنامج بالشخصية المسالمة المهذبة لأبعد الحدود، مؤكدة أنها طيبة للغاية وتتمتع بنفس الصفات الحميدة التى تظهر للمشاهد على الشاشة.

وأضافت: أنهما تقبلا شخصيات بعضهم البعض منذ اللحظة الأولى، لذا فهى لم تختلف معها على الإطلاق على مدار السبع سنوات الماضية.

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