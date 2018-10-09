اقضي على اسوداد العصائر المنزلية بـ 4 خطوات

تحاول الأمهات تقديم كافة العناصر الغذائية الصحية لأبنائهن وتحضير العصائر الطبيعية، ولكن قد يواجهن مشكلة تغيّر لون العصائر الطازجة المعدة في المنزل واسودادها، وتغير طعمها أيضًا، تعرفي معنا على أهم الطرق التي تمنع تغيّر لون العصائر الطبيعة المنزلية، وفقًا لـ"سي بي سي سفرة".



1-تجنب زيادة السكر وخاصة البني في تحضير العصائر، فهو يغيّر لونها، نظرا لطبيعة خصائصه.



2-تجنب ترك العصائر مدة طويلة بعد تحضيرها، فالوقت يغير لونها وطعمها مثل عصير الموز باللبن والليمون، كما تفقد بعضا من عناصرها الغذائية، لذا من الضروري تناولها مباشرة بعد إعدادها.



3-القضاء على كافة الشوائب في الخلاط الكهربائي وتنظيفه جيدا، لأن وجود بقايا الطعام والشوائب به يغير لون وطعم العصير، كما يصبح الخلاط بيئة خصبة لنمو البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض.



4-استخدام الفواكه والخضراوات الطازجة لصنع العصير، والابتعاد عن الذابلة منها لأنها تجعل العصير بلون غير طبيعي وطعم غير محبب.

