محاكمة 3 مسئولين بالوحدة المحلية برأس غارب

أمرت المستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من ع. و. ت مدير الإدارة الهندسية وع. ع. ا مسئول التعديات و ط. ف. م مدير التنظيم بالوحدة المحلية برأس غارب بالبحر الأحمر للمحاكمة العاجلة.



المحاكمة على إثر ما ثبت فى حق الأول من اهماله والذى ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تعدى أحد المواطنين على مساحة ٧٠٩ متر من أملاك الدولة، بتقسيم المخبز الآلي برأس غارب ومخاطبة هندسة الكهرباء لتوصيل المرافق للبناء المقام على تلك المساحة وعدم العرض الصحيح على المحافظ، مما أدى إلى توصيل الكهرباء للمبنى فى غضون ديسمبر ٢٠١٢ فى حين تراخى المتهم الثانى فى اتخاذ اللازم من إجراءات ضد هذا التعدى حتى عام ٢٠١٤ فى حين أهمل الأخير فى الإشراف والمتابعة على أعمال الثانى.



وكانت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية والتى باشرها محمود عثمان وكيل النيابة بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، قد كشفت عن صحة تلك الاتهامات وثبوتها فى حق المتهمين فأمرت النيابة بإحالتهم المحكمة التأديبية، كما أمرت إنفاذا للقانون بعد ترقية المتهمين أو قبول استقالتهم أثناء المحاكمة.