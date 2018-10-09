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حوادث

ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 18 ألف قرص مخدر وأسلحة نارية بسوهاج

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:22 م
أقراص مخدرة - أرشيفية
أقراص مخدرة - أرشيفية
أ ش أ
نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، في ضبط شخص لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته أكثر من 18 ألف قرص مخدر وأسلحة نارية وبيضاء.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بسوهاج، قد أكدت قيام "علاء م. ع" (42 سنة)، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته طبنجتين، و ألف و700 قرص لعقار "الترامادول" المخدر، و 6 آلاف و300 قرص لعقار "أبتريل" المخدر، و 5 آلاف و120 قرص "أموتريل" المخدر، و 5 آلاف و100 قرص "باركينول" المخدر بإجمالي 18 ألفا و230 قرصا مخدرا، و7 قطع سلاح أبيض، ومبلغ مالي.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وأن المبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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