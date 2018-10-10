ملكة جمال مصر توجه رسالة لوالدتها.. فيديو

قالت ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام 2018، إن والدتها هي أكثر شخص يدعمها ،وهي السبب في النجاح الذي وصلت إليه.



وأضاف ريم رأفت خلال ندوتها فى صدي البلد إن والدتها كان لها دور أساسي في المسابقة فكانت تذهب إلى لجامعة لتتابع كافة المحاضرات الخاصة بها إلى جانب أنها كانت تسافر معها فى كافة السفريات الخاصة بالمسابقة وكانت تقوم بتحضير الملابس الخاصة بها.



وأشارت ملكة جمال مصر إلى ان والدتها تشجعها دائما على السفر واكتشاف العالم من حولها قائلة:" بقول لماما عايزة أسافر أروح اقعد فى غابة تقولى ماشي".

