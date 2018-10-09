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فن

صور.. كواليس عيار ناري في معكم منى الشاذلي.. غدا‎

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:24 م
صدى البلد
محمد صبحي
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجم محمد ممدوح وصناع فيلم عيار ناري مساء غد الأربعاء في حلقة خاصة من برنامج معكم منى الشاذلي.

ويتحدث النجم محمد ممدوح والفنانة عارفة عبدالرسول والمؤلف هيثم دبور والمخرج كريم الشناوي عن كواليس الفيلم وتفاصيل المشاهد التي تم تصويرها في أحد المحاجر الحقيقية بمحافظة المنيا وكذلك زيارتهم لمشرحة زينهم قبل بناء ديكور شبيه بالمشرحة لتصوير الفيلم.

وكشف محمد ممدوح خلال اللقاء عن شخصية خالد التي قام بها في الفيلم وردود الفعل عقب عرضه في مهرجان الجونة لأول مرة، كما تحدث دبور والشناوي عن الجدل الذي أثاره الفيلم عند عرضه في مهرجان الجونة بين مؤيدي ومعارضي الفكرة التي بني عليها فيلمهما.

وتتضمن الحلقة لقاء مع المطربة الأردنية نداء شرارة قدمت خلاله عددا من الأغنيات الكلاسيكية والحديث لها ولعدد من النجوم مثل وردة وأم كلثوم وعمرو دياب وإيهاب توفيق والتي تفاعل معها الجمهور بشدة.

وتحدثت شرارة عن حياتها قبل احتراف الغناء وعملها فترة طويلة مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن.
صور.. كواليس عيار ناري في معكم منى الشاذلي.. غدا‎
صور.. كواليس عيار ناري في معكم منى الشاذلي.. غدا‎
صور.. كواليس عيار ناري في معكم منى الشاذلي.. غدا‎
صور.. كواليس عيار ناري في معكم منى الشاذلي.. غدا‎
صور.. كواليس عيار ناري في معكم منى الشاذلي.. غدا‎

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