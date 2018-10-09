ضبط 14 توك توك وحجز 10 سيارات ميكروباص في حملات أمنية بالجيزة.. صور

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملات أمنية ومرورية بإشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وأسفرت الحملات برئاسة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن ضبط عدد 14 توك توك وحجز 10 سيارات ميكروباص لمخالفة خطوط السير والسرفيس بالإضافة لسحب عدد 53 رخصة لأسباب متنوعة بالإضافة لتحرير 133 مخالفة علي نموذج 125 مرور.