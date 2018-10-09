المنتخبات العربية في مهمة البحث عن التأهل لأمم إفريقيا

تحرص المنتخبات العربية على التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها بالكاميرون صيف العام المقبل، عندما تخوض فعاليات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة للبطولة.



وتأتي صعوبة المواجهات في خوض الجولتين أمام نفس المنافس خلال فترة زمنية قليلة لا تتجاوز أربعة أيام، وهو ما يفرض عليهم تحقيق نتائج إيجابية لمواصلة طموحاتهم لحجز مقاعدهم بالبطولة الافريقية التي ستضم 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها.



منتخب الجزائر "الخضر"



البداية مع الخضر حيث يبحث منتخب الجزائر عن العودة لطريق الانتصارات، عندما يواجه منتخب بنين في المجموعة الرابعة، التي تشهد أيضًا مواجهة منتخب توجو بنظيره الجامبي.



ويتصدر منتخب الجزائر، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه منتخب جامبيا في الجولة الماضية، ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب بنين، فيما تحتل جامبيا وتوجو المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة واحدة.



منتخب موريتانيا

ويتطلع منتخب موريتانيا لمواصلة انطلاقته المثالية في المجموعة التاسعة، حينما يلتقي مع منتخب أنجولا، فيما يواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره البتسواني.



وتغلبت موريتانيا 1-0 على بتسوانا في الجولة الأولى، قبل أن تفوز 2-0 على ضيفتها بوركينا فاسو في الجولة الماضية.



ويتربع المنتخب الموريتاني على الصدارة برصيد 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق ثلاث نقاط أمام منتخبي بوركينا فاسو وأنجولا صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما تتذيل بتسوانا الترتيب بلا نقاط.





المنتخب السوداني "صقور الجديان"

ويرغب المنتخب السوداني في تعويض بدايته المهتزة، عندما يواجه منتخب السنغال في المجموعة الأولى، التي تشهد أيضًا مواجهة منتخب مدغشقر بنظيره غينيا الاستوائية.



ويتذيل منتخب السودان الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته في أول جولتين، فيما تتصدر السنغال الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيها منتخب مدغشقر، وتحتل غينيا الاستوائية المركز الثالث بثلاث نقاط.



منتخب المغرب "أسود الأطلسي"

ويسعى منتخب المغرب لمواصلة صحوته في المجموعة الثانية، حينما يلتقي مع جزر القمر، فيما يواجه المنتخب الكاميروني نظيره المالاوي في المجموعة ذاتها.



ونجح المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) في تعويض خسارته بالجولة الأولى أمام الكاميرون، وذلك بعد تغلبه 3-0 على ضيفه المالاوي في الجولة الثانية، ليحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب الكاميرون (المتصدر)، في حين تحتل مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة، بعدما فجر المفاجأة بتعادله 1-1 مع الكاميرون (حاملة اللقب) في الجولة الماضية.



منتخب ليبيا "أحفاد عمر المختار"



ويطمح منتخب ليبيا لمواصلة مفاجآته بالمجموعة الخامسة، حينما يواجه منتخب نيجيريا، في حين تلتقي جنوب أفريقيا مع سيشيل بنفس المجموعة.



واستهل المنتخب الليبي مسيرته في المجموعة بالفوز 5 -1 على منتخب سيشيل، قبل أن يفرض التعادل السلبي على مضيفه منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية.



ويتصدر منتخب ليبيا الترتيب بأربع نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني المتساوي معه في نفس الترتيب، في حين تحتل نيجيريا المركز الثالث بثلاث نقاط، وتقبع سيشيل في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.



منتخب تونس "نسور قرطاج"

وتتصدر تونس الترتيب بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام مصر التي تحتل المركز الثاني، فيما يحتل منتخبا أي سواتيني (سوازيلاند سابقا) والنيجر المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة واحدة.



وكانت تونس فازت 1-0 على ضيفتها مصر في بداية مشوارها بالمجموعة، قبل أن تفوز 2 -0 على مضيفتها أي سواتيني (سوازيلاند سابقا) ، فيما حقق المنتخب المصري فوزا كاسحا 6-0على ضيفه منتخب النيجر في الجولة الثانية.



وتبدو الفرصة مواتية أمام منتخب تونس لمواصلة بدايته الجيدة في المجموعة العاشرة، حيث يواجه منتخب النيجر، فيما تلتقي مصر، الساعية للحفاظ على صحوتها في المجموعة مع أي سواتيني (سوازيلاند سابقا).



وتفتتح المباريات غدًا الأربعاء بلقاء إثيوبيا مع ضيفتها كينيا في المجموعة السادسة، التي تشهد أيضا لقاء يجمع بين منتخبي غانا وسيراليون.



كما يلتقي المنتخب الزامبي مع ضيفه غينيا بيساو غدا أيضا في المجموعة الحادية عشر، فيما يواجه المنتخب الموزمبيقي نظيره الناميبي في نفس المجموعة.



وتلتقي الجابون مع جنوب السودان، ومالي مع بوروندي في المجموعة الثالثة، فيما يواجه الكونغولي نظيره الليبيري في المجموعة السابعة، التي تشهد أيضا مواجهة بين الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.



ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع أفريقيا الوسطى، ورواندا مع غينيا في المجموعة الثامنة، في حين يواجه منتخب أوغندا منتخب ليسوتو، وتنزانيا مع جزر الرأس الأخضر في المجموعة الثانية عشر.

