المشروعات المتوسطة والصغيرة يوضح شروط الحصول على التمويل.. فيديو

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك عددا من الشروط العامة لكل من يريد أن يحصل على أي خدمة من الخدمات التي يقدمها الجهاز، حيث أنها تهدف إلى ألا يهتم المتقدم بالخدمات المالية فقط.



وأردفت "جامع" خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أن الشروط الأساسية للجهاز للحصول على تمويل؛ أن يكون المتقدم كامل الأهلية، وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو حاصل على تأجيل بالنسبة للشباب، وأن يكون حسن السمعة.



وقالت "جامع" إن الجهاز لا يضع شروطا لإختيار المشروعات ما دام لها دراسة جدوى صحيحة.

