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برلمان

برلماني يطالب باستقدام خبرات أجنبية لتدريب موظفي الدولة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
النائب عصام الفقى
النائب عصام الفقى
أحمد أيمن
طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة الاستعانة بخبرات أجنبية في تدريب الموظفين والعاملين بالدولة، على أسس وأساليب تقنية حديثة، مؤكدا ضرورة تطبيق سياسية الثواب والعقاب داخل المؤسسات الحكومية، بقوله: "من يخطئ يحاسب بلا تهاون، ومن يؤدي عمله بالشكل الأمثل يكافأ".

وتسائل النائب، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، عن دور الحكومة، وخاصة وزارة التخطيط في الارتقاء بمستوى العاملين بالدولة، مطالبا بتفعيل كافة المبادرات التي أعلنت عنها الوزراة من قبل ومنها: "الإدارة الاستراتيجية، وقيادة التغيير، والقيادة الفعالة، وصنع القرار وحل المشكلات، و«رؤية مصر 2030»، وقانون الخدمة المدنية الجديد، واستراتيجية الإصلاح الإدارى الجديدة، والحوكمة، ومدونة السلوك، وتقييم الأداء، والموازنات الموجهة بالأداء" وغير ذلك.

وشدد الفقي على أن بناء الموظف المصري جزء من استراتيجية الرئيس السيسي لبناء الشخصية المصرية، حتى تتواكب مع التغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي تمر بها مصر الحديثة.

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