وزراء يشاركون في عزاء والدة عز الدين أبوستيت

بدأت مراسم عزاء والدة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور عدد من الوزراء من بينهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.



ويشهد محيط مسجد عمر مكرم تشديدات أمنية مكثفة تزامنا مع بدء مراسم العزاء.



يذكر أن والدة الدكتور عز الدين أبو ستيت، توفيت الخميس الماضي وتم تشييع جثمانها ودفنه في مقابر العائلة بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.