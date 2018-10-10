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أخبار البلد

اليوم.. الرئيس السيسى يشارك في القمة المصرية اليونانية القبرصية بكريت

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي -أرشيفة
محمد عبد المنعم
يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بزيارة إلى جزيرة كريت في اليونان، يشارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة نوفمبر 2014.

وتهدف قمة " كريت " إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينها حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأوضح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

كما يعقد الرئيس أيضا لقاءً مع الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس"، لبحث العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلًا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

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