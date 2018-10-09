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هذا ما خلفه داعش في أكبر مقبرة بمدينة الرقة السورية.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:24 م
جانب من المقبرة الجماعية
جانب من المقبرة الجماعية
حمزة شعيب
اكتشف في الأشهر الأخيرة بمحافظة الرقة السورية، المحررة من قبضة تنظيم "داعش"، عدد من المقابر الجماعية التي تضم جثث مئات القتلى، بينهم عناصر من الجيش ومسلحون ومدنيون.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" تجولت كاميرا "rt" في أحدث مقبرة تم اكتشافها عند دوار البانوراما في الجهة الغربية الشمالية من مدينة الرقة، وثقت فظاعة ما ارتكبه تنظيم "داعش" في المنطقة.

وقال مراسل "روسيا اليوم في سوريا: "اليوم كنت بالرقة.. مقبرة البانوراما أكبر مقبرة جماعية في الرقة وتضم ما لا يقل عن 1500 جثة ما بين مدني ومسلح من تنظيم "داعش".

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