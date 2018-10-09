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فن

مفيدة شيحة: الستات ميعرفوش يكدبوا أصبح مدرسة إعلامية يتبعها الآخرون.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
أحمد البهى
حلت الإعلامية مفيدة شيحة ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوة تم تكريمها فيها عن برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا " والذى تشارك فى تقديمه منذ 7 سنوات على قناه cbc ، وسط نجاح مستمر حتى الآن .

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة أنها لم تشعر بالضيق بعد أن قامت مجموعة من البرامج بالسير على نفس نهج برنامجها الستات ميعرفوش يكدبوا، مؤكدة أنها شعرت بالسعادة، لأن البرنامج أصبح مدرسة تليفزيونية جديدة يتبعها زملاؤها، خاصة وأن فريق العمل هو ما اختار توقيت عرض البرنامج خلال فترة زمنية كان يتم فيها على عرض أعمال سينمائية قديمة أو أحاديث دينية على الشاشات.

وتابعت "مفيدة " أنها لا ترى أن الأمر بمثابة تقليد، لأن كل شخص من حقه أن يجتهد، ومسألة نجاح تلك النوعية من البرامج تعود إلى المشاهد.

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