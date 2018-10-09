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برلمان

حب الوطن يطلق قوافل طبية مجانية في 9 محافظات

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:31 م
قافلة طبية
قافلة طبية
أحمد أيمن
أطلق ائتلاف حب الوطن، اليوم، قوافل طبية مجانية متكاملة في ٩ محافظات.

قال أسامة عقبي المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، إن القوافل الطبية المجانية المتكاملة تأتي في إطار الدور الخدمي المتميز لائتلاف حب الوطن، بجانب العديد من الأنشطة والفعاليات الخدمية الأخرى التي يقدمها الإئتلاف، بالتوازي، في العديد من المحافظات.

وتابع عقبي في تصريحات له، أن ذلك يتم تزامنا مع الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية توليه الولاية الجديدة، للمساهمة في بناء الإنسان المصري، أساس التنمية.

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