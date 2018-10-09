إنبي يقسو على شبان قنا بثلاثية في الشوط الأول بكأس مصر.. فيديو

انتهى الشوط الأول لمباراة إنبي مع فريق الشبان المسلمين بقنا، بثلاثية نظيفة لإنبي وذلك ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.



سجل نوح وائل الهدف الأول لفريق إنبي فى مرمى الشبان المسلمين فى الدقيقة 10 من زمن المباراة، ثم أضاف محمود قاعود الهدف الثاني في الدقيقة 30، وزاد عبدالرحمن عامر جراح الفريق القناوي بهدف ثالث في الدقيقة 35.



واستطاع النبي أن يسيطر على مجريات المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت، دون أن يلجأ لأي تبديل في التشكيلة الأساسية التي بدأ بها المباراة، بينما تراجع أداء شبان مسلمين قنا واستسلموا لهجوم إنبي القاسي فاستقبلت شباكه 3 أهداف.