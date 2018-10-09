ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إنبي يقسو على شبان قنا بثلاثية في الشوط الأول بكأس مصر.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:21 م
انبي
انبي
عمرو ابوبكر
انتهى الشوط الأول لمباراة إنبي مع فريق الشبان المسلمين بقنا، بثلاثية نظيفة لإنبي وذلك ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

سجل نوح وائل الهدف الأول لفريق إنبي فى مرمى الشبان المسلمين فى الدقيقة 10 من زمن المباراة، ثم أضاف محمود قاعود الهدف الثاني في الدقيقة 30، وزاد عبدالرحمن عامر جراح الفريق القناوي بهدف ثالث في الدقيقة 35.

واستطاع النبي أن يسيطر على مجريات المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت، دون أن يلجأ لأي تبديل في التشكيلة الأساسية التي بدأ بها المباراة، بينما تراجع أداء شبان مسلمين قنا واستسلموا لهجوم إنبي القاسي فاستقبلت شباكه 3 أهداف.

ترشيحاتنا

طرد فتاة من منزل والدتها بسبب طولها

ننشر تفاصيل خطة المالية لإصدار لوحات معدنية للسيارات بتقنية الرقم القومي

ثروت سويلم يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة المصري لاستاد بورسعيد

ترامب يقبل استقالة مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة

دار الإفتاء: غدًا أول أيام شهر صفر

ترامب يجهز ضربة قاضية لإيران..ووزارة الخزانة تعارض القرار

شاهد..لحظة انهيار جسر في إقليم آمور شرقي روسيا

أردوغان يحاول إنقاذ بلاده بإجراءات جديدة.. وانتقادات لقراراته الخاطئة

الوزراء يرفض مقترح تقليص أيام العمل الأسبوعية ويكشف البدائل .. فيديو

مفاجأة.. مدرب منتخب اليد يتعاقد مع فريق مجري قبل المونديال

وقف معلم أزهري عن العمل وإحالته للتحقيق لإجباره طالبا على تقليد نباح الكلب

هايلي تكشف موقفها من الترشح للانتخابات الأمريكية القادمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

البدلة الرجالي موضة 2019..وهؤلاء النجمات تألقن بها.. صور

فيديو

الوزراء: 500 مليون دولار استثمارات شركة هندية في مصر.. فيديو
شاهد .. لحظة تصادم سفينتي شحن تونسية وقبرصية فى البحر المتوسط
قبل ما تشتري.. اتبعى نصائح أحمد فايز قبل اختيار ملابسك.. فيديو
الحكومة: تقليص أيام العمل غير مجد اقتصاديا .. فيديو
رسالة ميلانيا ترامب إلى مصر عقب زيارتها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟