علاء سليم: التصريحات المنسوبة لي عبر مواقع التواصل مزيفة.. والكويت تعيش في قلبي

نفى علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، ما تم تداوله عبر حسابات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي، التصريحات المنسوبة إليه في دولة الكويت عن سياسة التكويت وإنهاء خدمات العمالة المصرية.



وقال سليم في بيان له إن تلك التصريحات لم تصدر عني بأي شكل من الأشكال لمغردين أو صحافة أو مواقع إلكترونية ولا تمثل او تعكس من قريب أو من بعيد موقفي الثابت تجاه وطني الثاني دولة الكويت في توقيت لم يكن مثل هذه الموضوعات مطروحًا على الرأي العام في الكويت، خصوصًا مع نعتي بصفة وظيفية لا أنتمي إليها، لذلك أحذر كل من تسول له نفسه العبث في هذه الملفات واعدًا هؤلاء بتتبعهم ومقاضاتهم أمام المحاكم وأحتفظ لنفسي بالحق في اتباع كافة الأساليب القانونية تجاه من نشر عني دون تدقيق أو تمحيص وأن ساحة القضاء هي الفيصل.



وأكد أن الكويت تعيش في قلبه وأن جميع الجاليات وخصوصًا الجالية المصرية تنعم بالعيش جنبًا إلى جنب مع إخوانهم وأهلهم من أبناء الكويت الكرام، وأن الكويت ستظل دائما وأبدا واحة العرب وبلاد الكرماء في ظل أميرها قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين حفظهما الله من كل شر وسوء .