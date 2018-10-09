تدريب 19 مدربا ومدربة كرة قدم في إطار برنامج المهارات الأساسية مع السفارة البريطانية.. صور

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة عن تدريب 19 مدربا ومدربة كرة قدم من محافظات مختلفة على تحقيق حلمهم، وذلك في إطار برنامج "المهارات الأساسية" والذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني والدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في المركز الأولمبي بالمعادي.



وذكرت السفارة في بيان لها أن العام الحالي نصف المشاركين في المرحلة الأخيرة كانوا من فئة سيدات.



ومن جانبها قالت آية محمد، اللاعبة الشابة من محافظة المنيا والمنضمة إلى برنامج "المهارات الأساسية" في أبريل 2018: "أردنا أن نلعب كرة القدم وليس هناك فرصة للفتيات للقيام بذلك في المدرسة ... انتهزنا الفرصة وبدأنا رحلتنا".



وكان برنامج "المهارات الأساسية" في مصر قد ساهم في تدريب أكثر من 80 ألف طفل، من خلال تدريب وتعليم 120 مدربًا ملتحقين ببرنامج "المهارات الأساسية" و12 من مدربي المدربين بالبرنامج".



وأشارت السفارة إلى أن فايزة حيدر، أول مدربة مصرية معتمدة من الدوري الانجليزي وكابتن منتخب كرة القدم النسائية سابقا هي إحدي المشاركات في برنامج المهارات الأساسية.