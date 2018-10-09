السجن سنة لـ7 محامين فى قضية إهانة القضاء بالمنيا

قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار طارق وصفي، بسجن 7 محامين غيابيًا وحضوريًا، لمدة عام واحد مع إيقاف تنفيذ الحكم علي الجميع، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بإهانة القضاء ومنع قاضي من أداء عمله داخل محكمة مركز مطاي الجزئية بشمال المحافظة، والتي تعود لشهر مارس من عام 2013.



ترافع سامح عاشور نقيب محامين مصر عن المحامين في جلسة اليوم في حضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، عقب ذلك أصدرت هيئة المحكمة الحكم بمعاقبة المحامين الـ7 منهم 4 حضوريا و3 غيابيا، بالسجن لمدة عام مع إيقاف تنفيذ الحكم علي الجميع.



وإيقاف التنفيذ يعنى عدم تنفيذ الحكم فعليًا على المتهمين جميعًا إلا إذا ارتكب أحدهم جريمة جنائية أخري، كما يعد الحكم أولى قابل للطعن لمرة ثانية خلال 60 يومًا من التصديق عليه بالنسبة للمتهمين الحضورى، أما الغيابي فتتم إعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخرى في حالة القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات المختصة.