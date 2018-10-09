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أخبار العالم

أنور مالك: قطر تصر على سيناريوهات أكثر بهتانا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:36 م
صدى البلد
منار نور
علق أنور مالك رئيس المرصد الدولي لتوثيق وملاحقة جرائم إيران، على مزاعم قطر من أخبار كاذبة حول قتل السعودية لجمال خاشقجى.

وكتب "مالك" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر " تزعموا أن #السعودية اعتقلت #سعد_الحريري وطلعت كذبة، وتوهموا أنها أوقفت #منصور_هادي وظهرت فرية، وادعوا أنها قتلت #جمال_خاشقجي وستطلع مهزلة، "

وأضاف "وسيواصلون الكذب مادامت أزمة #قطر قائمة وستظهر سيناريوهات أكثر بهتانا إن لم تراجع #الدوحة خطها الإعلامي الذي لن يخدم سوى الغزاة والبغاة والغلاة."

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