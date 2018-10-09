محافظ البحيرة يتفقد أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالشاذلي

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء الاعمال الجارية بالمرحلة الثالثة بخط انحدار مشروع الصرف الصحى بشارع عبد السلام الشاذلى فى المسافة المتبقية من الشارع بطول 85 مترا بداية من محطة الصرف حتى بداية سور النادى وهى من اهم مراحل المشروع حيث يصل عمق خط الانحدار حتى 6 أمتار.



وشدد المحافظ على ضرورة ضغط الاعمال وتكثيفها للانتهاء من تلك المرحلة قبل موعدها المحدد خلال شهر حيث تجرى الاعمال بداية من الطريق الزراعى السريع وحتى بداية محطة الرفع بطول 1.5 كم وتم وضع طبقة السن والطبقة الرابطة ومن المقرر بعد نهاية المرحلة الثالثة من الاعمال، عمل الطبقة الثالثة والاخيرة من الاسفلت .



وجار الانتهاء من أعمال مشروع خط طرد الصرف الصحي الرئيسي الجديد بشارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور وتفريعاته حتى منطقة شجرة الدر وأرض نصرة وشبرا حتى مصرف 52 الممتد حتى الكوبرى العلوى وخط السكة الحديد والذي يتناسب مع الرؤية المستقبلية في التوسع فى إقامة العقارات والمنشآت الحديثة وزيادة المباني السكنية.

