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أخبار البلد

نقابة الأطباء: إعادة أخلاقيات المهنة مرهون بتوفير الإمكانيات وضمان الحقوق

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:28 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الديب ابوعلي
قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن العمل من خلال نظام محدد وصريح يضمن توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة مهنة الطب من أهم الأخلاقيات التي يجب النظر فيها.

وأضاف عبيد الحميد، في تصريحات لصدى البلد، لا يمكن أن ألزم طبيب بأخلاقيات المهنة وأنا أجعله يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة دون راحة بل وأحيانا قد تصل هذه المدة ل72 ساعة على العكس مما يحدث في الخارج حيث فترة عمل الطبيب لا تزيد عن 15 ساعة في أصعب الظروف.

وتساءل عبد الحميد، عن الأسباب التي تجعل الأطباء في الخارج يلتزمون بأخلاقيات المهنة كما يجب قائلا: يتوفر لهم كل الإمكانيات والمطالب ويحصلون على حقوقهم كاملة، لافتا إلى أن من يطالبون الأطباء بالالتزام باخلاقيات المهنة يرفضون الموافقة على زيادة بدل العدوى لهم منذ أكثر من عامين.

وتابع أمين صندوق نقابة الأطباء، حين جاءت الدكتورة هالة زايد، وزيرة للصحة والسكان، قبل 4 أشهر وعدت بتوقيع بروتوكول مع الجامعات لكي لا يدفع الأطباء مصاريف الدراسات العليا ولكن هذا لم يحدث رغم أن دول كثيرة ومن أقربها دولة السودان تساعد الأطباء وتنفق عليهم لاستكمال دراستهم.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قالت إن الملف الكبير الذي تعمل عليه حاليا هو إعادة أخلاقيات المهنة إلى الفريق الطبي، وهو ما يعيد للطب هيبته واحترامه.

وتابعت قائلة: تعلمنا من الأساتذة الكبار في الطب أن المريض يحتاج المعاملة الحسنة والخدمة الطبية الجيدة.

وأضافت زايد، في تصريحات صحفية. أن الملف الخاص بإعادة أخلاقيات المهنة لو تم إنجازه فهذا يكفيها حتى لو لم توفق في أي ملفات أخرى.

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