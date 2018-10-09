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مؤسس أول نادي كوميدى بمصر: المشروع واجه كثيرا من التحديات..فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:22 م
صدى البلد
توك شو
قال أحمد عبد الفتاح مؤسس أول نادي كوميدى فى مصر، بعنوان 9 شارع عدلى، إن الفكرة جاءت لديهم بسبب عدم وجود نادي ينشر السعادة بين الناس خاصة مع احتياج الناس بشدة فى هذه الآونة إلى الضحك والابتسامة.

وأكد عبد الفتاح خلال حواره ببرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن الفكرة بدأت على الفيس بوك وحينما وجدوا انتشارًا واهتمامًا كبيرا من جمهور السوشيال ميديا بهذه الفيديوهات تم نقل الفكرة إلى أرض الواقع عن طريق وجود نادي اجتماعي كوميدى فى وسط البلد.

وأوضح عبد الفتاح أن الكوميديا التى يقدمونها كوميديا لها هدف وتنبع من قضايا المجتمع الذى نعيش فيه، حيث يعملون على جعل القضايا المأساوية مصدر للضحك والنقد، مؤكدًا أن الضحك يبنع كثيرًا من المعاناة.

وفى ذات السياق أكد عبد الفتاح أن المشروع واجه كثيرا من التحديات، موضحًا أن الأسرة رفضت فى البداية الفكرة إلا أنهم دعموهم بعد ما وجدوا جودة القضايا التى تقدم وإقبال الجمهور عليها.

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