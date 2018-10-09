الضرائب العقارية: أصحاب المصالح أوقفوا التطبيق بدعوى حماية الفقراء ومفاوضات مع وزارة الطيران والنقل لتوقيع بروتوكول.. سامية حسين: سوء الحظ يلاحق القانون منذ 2008

الضرائب العقارية: مفاوضات مع وزارتين لتقييم ضريبة المطارات والموانئ

سامية حسين: قانون الضرائب العقارية يعانى من سوء حظ منذ 2008





نظم المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، ندوة بعنوان (معضلة الضريبة العقارية فى مصر تحليل اقتصادى واجتماعى )، لمناقشة تحديات فرض الضرائب العقارية علي الوحدات السكنية وأثرها على دعم الاقتصاد، بحضور الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.وقالت حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك مفاوضات جارية مع وزارتى النقل والطيران، للوصول إلى بروتوكولات تحدد طريقة التقييم للموانئ والمطارات الخاصة، أسوة بالبروتوكولات الموقعة مع قطاعات الصناعة والبترول والسياحة.وأضافت أن الشركة القابضة للمطارات صدرت لها فتوى قانونية بعدم خضوع المطارات الحكومية للضريبة، ولكن المطارات الخاصة تخضع للضريبة العقارية مثل مطار مرسى علم.أوضحت حسين أنه تم التوافق مع ممثلى القطاع السياحى على تحديد التقييم على أساس سعر النجمة، على أن تكون نسب الإشغال قابلة للتغيير فى حالة ما تعرض القطاع لظروف سيئة مثلما حدث فى الفترة السابقة.وبالنسبة لبروتوكول المنشآت البترولية الذى تم توقيعه الشهر الماضي بمجلس الوزراء، فقد تمت الموافقة على مطلب شركات القطاع بتصعيد سعر الأرض بناء على معدل الخصم بالبنك المركزى وليس معدل التضخم.وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تطبيق قانون الضريبة العقارية صاحبه سوء الحظ منذ عام 2008 نظرا لمهاجمته من أصحاب المصلحة بدعوى حماية حقوق الفقراء.وأضافت أن التفعيل الحقيقى للقانون تم اعتبارا من أول يوليو عام 2013 تاريخ استحقاق الضريبة، لكن تم تطبيق المصالحات اعتبارا من عام 2008، وحقق القانون حصيلة نصف مليار جنيه فقط عام 2014/2015، ارتفعت إلى 2 مليار جنيه عام 2015/2016 ثم 3.5 مليار جنيه عام 2016/2017 دون حدوث أى مشكلة أو زوبعة حول القانون والتى صاحبت التحصيل فى العام الحالى.وقالت حسين، إن رئيس المحكمة الدستورية سدد الضريبة العقارية، ليؤكد أن الشائعات التي صاحبت تطبيق القانون والحديث عن عدم دستوريته غير حقيقية.وعلي نفس السياق قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، إن الهدف من الندوة هو إجراء مناقشة موضوعية من منظور اقتصادي واجتماعي حول الضريبة، وخاصة للبنود الأكثر إثارة للجدل والمتعلقة بفرض الضريبة على الأنشطة الإنتاجية مثل المصانع، والضريبة على العقارات السكنية.وشهدت الندوة عرضا تقديميا لشرح المنظومة في مصر وتحليل الوضع الراهن، مع استعراض تجارب الدول الأخرى في تطبيق الضريبة العقارية، وطرح بعض التوصيات للتطبيق السليم لها.