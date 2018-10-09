ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

منتخب مصر للكرة الشاطئية يختتم استعداداته لمواجهة لبنان

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
يسري غازي
اختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق استعدادته لمواجهة نظيره اللبناني غدًا الأربعاء وديا.

ويستعد فراعنة الشاطءية للمشاركة ضمن منافسات البطولة الافريقية التي تستضيفها شرم الشيخ فى شهر ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب الشاطئية مبارتين وديتين الأولى في الرابعة عصر الغد والثانية السبت المقبل فى المعسكر التدريبي المقام حاليا في لبنان.

يترأس بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية فى لبنان محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة.

ترشيحاتنا

محافظة الوادي الجديد تكشف أسباب حريق الراشدة واشتعال النيران فى 18 ألف نخلة.. فيديو

وزير التعليم: آخر كلام.. سنوفر كتاب connect plus في الترم الثاني

دار الإفتاء: غدًا أول أيام شهر صفر

اتحاد الكرة ينفي تحمل تكاليف إقامة وزير الرياضة السابق بروسيا

قصر الأمير يوسف كمال.. إرث الملوك يعبث به الأحفاد.. صور

ملياردير يسحل حبيبته داخل منزلها بـ وحشية .. فيديو

موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند

محمد صلاح يكتسح ميسي ورونالدو في استفتاء جائزة الكرة الذهبية

فتاة مصرية تتولى منصب سفير الاتحاد الأوروبي .. صور

ترامب يجهز ضربة قاضية لإيران..ووزارة الخزانة تعارض القرار

ميعاد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

الأهلي يضم فادي إبراهيم لاعب HBKOGE الدنماركي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

البدلة الرجالي موضة 2019..وهؤلاء النجمات تألقن بها.. صور

فيديو

شاهد .. لحظة تصادم سفينتي شحن تونسية وقبرصية فى البحر المتوسط
قبل ما تشتري.. اتبعى نصائح أحمد فايز قبل اختيار ملابسك.. فيديو
الحكومة: تقليص أيام العمل غير مجد اقتصاديا .. فيديو
رسالة ميلانيا ترامب إلى مصر عقب زيارتها .. فيديو
هذا ما خلفه داعش في أكبر مقبرة بمدينة الرقة السورية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟