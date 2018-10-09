منتخب مصر للكرة الشاطئية يختتم استعداداته لمواجهة لبنان

اختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق استعدادته لمواجهة نظيره اللبناني غدًا الأربعاء وديا.



ويستعد فراعنة الشاطءية للمشاركة ضمن منافسات البطولة الافريقية التي تستضيفها شرم الشيخ فى شهر ديسمبر المقبل.



ويخوض منتخب الشاطئية مبارتين وديتين الأولى في الرابعة عصر الغد والثانية السبت المقبل فى المعسكر التدريبي المقام حاليا في لبنان.



يترأس بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية فى لبنان محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة.